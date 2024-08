Primeiro-ministro da Índia visitará a Ucrânia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, visitará a Ucrânia em breve, anunciou o Ministério das Relações Exteriores indiano nesta segunda-feira, sem revelar detalhes.

A Índia mantém tradicionalmente vínculos amistosos com a Rússia. No início de julho, Narendra Modi se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou.

O ministério indiano não revelou a data da viagem de Modi, que também visitará a Polônia, mas a imprensa do país indicou que acontecerá ainda esta semana.

© Agence France-Presse