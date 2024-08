Protetor solar La Roche é caro, mas diminui oleosidade e espinhas do rosto

Quando se trata de cuidar da pele, o uso diário de protetor solar é uma das medidas mais importantes. Porém, diante de tantas opções no mercado, é até difícil saber qual usar.

Por ter a pele mista, dependendo do produto, minha pele fica com pontos mais oleosos e logo começam a aparecer as acnes. Por isso, com orientação da minha dermatologista, há cerca de dois anos passei a usar o protetor solar da La Roche-Posay e gosto bastante do produto.

"Este protetor solar é uma ótima opção, especialmente para peles oleosas, devido à sua textura leve e matificante. Oferece alta proteção UV e é adequado para todos os tipos de pele, mas é particularmente benéfico para quem tem pele oleosa ou propensa a acne", explica a dermatologista Michele Kreuz.

O que esse protetor solar tem de bom?

Alta proteção. O protetor solar da La Roche-Posay possui fator de proteção 50 e protege contra os raios ultravioletas UVA e UVB.

Textura. Com uma textura leve, esse protetor solar é bem fácil de ser aplicado e é absorvido rápido pela pele. Logo após a aplicação já é possível passar maquiagem sem a necessidade de ficar esperando o rosto secar.

Pele não fica oleosa. O protetor solar não deixa a pele com aspecto pegajoso ou brilhante, sendo ideal para uso diário. Além disso, ele ajuda no controle da oleosidade da pele.

Versátil. Optei por usar versão desse protetor solar sem cor por achar mais versátil dessa maneira, assim meu noivo também pode usá-lo sem ter problema se a cor é a mesma ou não.

Resistente ao suor. Outra vantagem desse protetor solar da La Roche-Posay é sua resistência à água e ao suor. Isso garante que a proteção permaneça eficaz mesmo durante atividades físicas ou momentos de exposição intensa ao sol, como na praia ou na piscina.

Perfume. Esse protetor solar tem cheiro muito suave, quase imperceptível, o que para mim é um ponto muito importante, já que sou sensível a alguns perfumes.

Protetor solar é absorvido rápido pela pele Imagem: Arquivo Pessoal

Pontos de atenção

Tamanho. A embalagem desse protetor solar é de apenas 40 ml o que eu considero pequena. Usando todos os dias, ele dura em torno de um mês ou até menos, dependendo da exposição ao sol e necessidade de reaplicação.

Preço. O preço é outro ponto de atenção, já que esse protetor solar não é dos mais baratos que existem no mercado.

O que mudou para mim

O uso diário desse protetor solar ajuda a proteger a minha pele dos raios UVA e UVA o que ajuda a evitar manchas na pele, além da proteção que oferece.

Além disso, ele ajudou a controlar a oleosidade da pele e, consequentemente, reduzir as minhas acnes.

Quem pode gostar

Pessoas que tem a pele oleosa vão gostar desse protetor solar porque ele ajuda a melhorar a oleosidade da pele. Além disso, após ser aplicado, ele não deixa o rosto com aquele aspecto brilhante.

Homens também vão gostar desse protetor por ele ser bem fácil de ser aplicado e não possuir cor.

A importância de usar protetor solar

O uso de protetor solar vai além de prevenir queimaduras solares. Ele é fundamental para a manutenção da saúde da pele e oferece diversos benefícios a longo prazo. E essa proteção deve ser diária e inclusive para quem, assim como eu, trabalha de home office.

A luz do sol, dos monitores, dos celulares e das lâmpadas também contém radiação ultravioleta A, que é a radiação responsável por manchar e envelhecer a pele, por isso todos devem usar protetor solar diariamente. Lembrando que o protetor solar dura cerca de 3 horas, ou seja, tem que reaplicar durante o dia. Paula Sian, dermatologista

Os raios UV são responsáveis por até 90% dos sinais visíveis de envelhecimento na pele. O uso regular de protetor solar ajuda a prevenir rugas, manchas e perda de elasticidade.

Além disso, a exposição prolongada ao sol sem proteção aumenta significativamente o risco de desenvolver câncer de pele e o protetor solar atua como uma barreira, reduzindo a probabilidade de danos nas células.

Mesmo em dias nublados e frios, os raios UV podem penetrar nas nuvens e causar danos à pele. O uso diário do protetor solar é crucial para proteção contínua. Michele Kreuz, dermatologista

Para escolher um protetor solar, as dermatologistas, orientam buscar ajuda profissional, já que há diversos tipos de peles e uma variedade grande de opções de protetores solar no mercado.

"Além disso, na escolha, quanto maior o número do fator de proteção, mais ele protege contra ambos os raios ultravioletas: UVB mais responsável pelo câncer de pele, UVA manchas e envelhecimento", acrescenta Paula.

