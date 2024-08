Ouro fecha em alta, após registrar recorde, de olho em apostas de juros nos EUA

O ouro fechou em leve alta nesta segunda-feira, 19, após renovar recorde, apoiado pelas apostas dos investidores em cortes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) nas taxas de juros.

Nesta segunda-feira, o ouro para dezembro fechou em alta de 0,14%, a US$ 2.541,3 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). No início da sessão, o metal precioso bateu o recorde de US$ 2.549,9 por onça-troy.

Em relatório, o Swissquote Bank afirma que os possíveis cortes do Fed foram responsáveis por fazer com que o ouro batesse recordes na semana passada.

Na China, o PBoC deu novas quotas de importação de ouro aos bancos chineses, o que levou a especulações por uma nova onda de compras.

"Os bancos regionais estão sendo incentivados a investir dinheiro na economia em vez de guardá-lo em títulos e, como resultado, os compradores chineses estão buscando refúgios seguros alternativos, sendo o ouro uma escolha óbvia", detalha a SP Angel.

O TD Securities, no entanto, enxerga sinais de exaustão de compra do metal precioso em vários cenários, "com exceção de uma recessão iminente".

*Com informações da Dow Jones Newswires