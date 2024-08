Mulher é agredida com chute no rosto por segurança de boate no Rio

O segurança de uma boate de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é suspeito de agredir uma mulher na noite do sábado (17), na porta do estabelecimento. A agressão foi gravada por testemunhas.

O que aconteceu

Agressão aconteceu na porta da boate Mahalo Ginkeria. A cena foi gravada por testemunhas e mostra o momento em que a vítima parece discutir com outro homem, consegue se desvencilhar das mãos dele, corre em direção à porta da casa noturna, mas é violentamente agredida pelo segurança.

O suspeito, que está dois degraus acima da vítima, desfere um chute que acerta no rosto dela. A mulher cai imediatamente, aparentemente desacordada, e é socorrida por outras pessoas que estavam no local. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Boate disse ter adotado as providências cabíveis. Em nota, a Mahalo Ginkeria informou que, após tomar conhecimento dos fatos, rompeu contrato de terceirização do segurança por "não concordar com qualquer tipo de agressão". O estabelecimento também afirmou que fez "contato com a parte agredida" e que está "dando todo o suporte necessário".

Caso é investigado pela 52º DP (Nova Iguaçu). A Polícia Civil informou que estão sendo feitas diligências para apurar o ocorrido e que serão analisadas gravações feitas por testemunhas e pelas câmeras de segurança da boate. Os investigadores também ainda vão colher os depoimentos dos envolvidos e de testemunhas.

Segurança e vítima não tiveram os nomes revelados. Por isso, não foi possível localizar a mulher, nem a defesa do agressor. O espaço fica aberto para manifestações.