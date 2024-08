Mercado eleva projeção da Selic em 2025 no Focus, mas não vê mudança em 2024

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central elevaram a projeção para o nível da Selic ao fim do próximo ano, enquanto mantiveram novamente a expectativa para a taxa básica de juros em 2024, de acordo com a mais recente pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que os economistas agora veem a Selic fechando 2025 em 10,00% ao ano, ante 9,75% na semana anterior.

Pela nona semana consecutiva, por outro lado, eles mantiveram a expectativa para a taxa de juros ao fim deste ano no patamar atual de 10,50%, projetando, portanto, que o BC não fará movimentações nas reuniões de política monetária que restam em 2024.

As estimativas dos analistas ocorrem após uma série de eventos com autoridadades do BC na semana passada, incluindo o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, que transmitiram a mensagem de que é possível a elevação da taxa de juros neste ano caso seja apropriado para controlar a inflação.

No início do mês, dados do IBGE mostraram que a inflação de julho em 12 meses atingiu o teto da meta do BC em 4,50%.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

As expectativas de inflação para este ano e o próximo, outro fator de preocupação para os membros da autarquia, também seguem distantes do centro da meta.

No levantamento desta segunda, os economistas elevaram a projeção para a alta do IPCA ao fim de 2024, agora em 4,22%, de 4,20% há uma semana. Em 2025, o índice é visto com avanço de 3,91%, recuo ante os 3,97% previstos anteriormente.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a expectativa para a alta do PIB neste ano subiu para 2,23%, ante 2,20% na semana anterior. No próximo ano, o país deve ter crescimento de 1,89%, segundo os analistas, de 1,92% antes.

A previsão para o valor do dólar ficou próximo da estabilidade para 2024, agora visto em 5,31 reais, de 5,30 reais há uma semana. Para 2025, foi mantida a projeção de 5,30 reais.