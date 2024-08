Médico preso no PR por importunar mulher vestida de mascote é indiciado

O médico italiano Alfredo Colapietra, preso em flagrante por importunar sexualmente uma mulher vestida de mascote em Maringá (PR), foi indiciado pela Polícia Civil.

O que aconteceu

Ele foi indiciado pelo crime de importunação sexual, informou a Polícia Civil nesta segunda-feira (19). A conclusão do inquérito foi enviada ao Ministério Público estadual.

O UOL tenta contato com a Justiça do Paraná para confirmar se a prisão de Colapietra foi convertida em preventiva.

A mulher trabalhava durante uma partida de futebol no estádio Willie Davis, em Maringá (PR), no último dia 4. O médico passou a mão nas partes íntimas da vítima enquanto tirava uma foto com ela, segundo a Polícia Militar.

Médico teria trocado de roupa após o crime. Após tirar a foto, Alfredo saiu do local onde estava a mascote e foi em direção à torcida. A mulher acionou os agentes presentes no jogo, que encontraram o homem usando uma camiseta diferente daquela usada no momento do registro.

Colapietra iria ministrar curso em uma faculdade. O cirurgião plástico anunciou nas redes sociais que viria ao Brasil para ministrar um curso de lifting de rosto e pescoço na Uningá entre 7 e 9 de agosto.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do médico. O espaço segue aberto para manifestação.