Mauro Tramonte lidera disputa à Prefeitura de BH com 31%, diz pesquisa

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte, segundo pesquisa Real Time Big Data encomendada pela Record e divulgada nesta segunda-feira (19).

O que aconteceu

Mauro Tramonte, que é apresentador licenciado da TV Record, lidera com 31% das intenções de voto. As respostas foram colhidas a partir de cenário estimulado, no qual uma lista com os nomes de possíveis candidatos é apresentada aos eleitores.

Na sequência, Bruno Engler (PL) aparece com 15%, em empate técnico com Duda Salabert (PDT), com 14%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Fuad Noman (PSD) aparece em quarto, com 8%, em empate técnico com Carlos Viana (Podemos), com 7%, e Rogério Correia (PT), com 5%.

Gabriel Azevedo (MDB) aparece em último, com 2%. Nulos e brancos representam 9% dos entrevistados, assim como aqueles que não souberam ou não responderam a pesquisa.

Os quatro primeiros candidatos aparecem em empate técnico no cenário espontâneo, no qual o entrevistador não cita os nomes dos políticos. Mauro Tramonte está à frente, com 11% das intenções de voto. Em seguida, estão Bruno Engler, com 8%, Fuad Noman, com 7%, e Duda Salabert, com 5%.

Segundo turno

Em eventual segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Tramonte segue na frente, com 50% das intenções de voto. Bruno Engler vem na sequência, com 29%. Nulos e brancos são 12%, e 9% não souberam ou não responderam.

Em simulação entre Tramonte e Duda Salabert, o político do Republicanos tem 55% contra 21% da deputada federal. Nesse cenário, nulos e brancos somaram 14%, e 10% não souberam ou não responderam.

Voto potencial

68% dos respondentes afirmaram que votariam com certeza ou poderiam votar em Tramonte, quando questionados se votariam ou não nos nomes apresentados pela pesquisa. Nesse quesito, 44% votariam em Fuad Noman, 42% em Bruno Engler e 34% em Duda Salabert.

Entre os respondentes, 26% não votariam no deputado do Republicanos. Outros 6% responderam que não conhecem o candidato o suficiente para opinar —39% não elegeriam Engler, enquanto 19% não sabem opinar. Já os que não votariam em Salabert representam 50% dos respondentes. E 16% não conhecem a candidata o suficiente.

A pesquisa Real Time Big Data foi realizada com 1.000 entrevistados, entre os dias 16 e 17 de agosto. Registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como MG - 07558/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Aprovação das gestões municipal, estadual e federal

Atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman aparece com 48% de aprovação do eleitorado e 48% de desaprovação. Segundo o levantamento, 4% não souberam ou não responderam.

O governador Romeu Zema aparece com 40% de aprovação e 51% de desaprovação —9% não souberam ou não responderam.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 44% do eleitorado e desaprovado por 51% em Belo Horizonte. Outros 5% não souberam ou não responderam.