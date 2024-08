Luiz Césio Caetano é eleito presidente da Firjan

Pela primeira vez em quase 30 anos, o atual presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, não concorreu à reeleição. Nesta segunda-feira, 19, o vice-presidente Luiz Césio Caetano, diretor do Sal Cisne, foi eleito como dirigente da entidade pelos próximos quatro anos.

A posse da nova diretoria será em 14 de outubro.

Luiz Caetano, 74 anos, é o atual 1º vice-presidente da Firjan, e atua na indústria fluminense há 50 anos.

Desde 2023, é diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O 1º vice-presidente de Caetano será Carlos Erane de Aguiar, e o 2º vice-presidente, Henrique Antônio Nora Oliveira Lima Júnior, informou a Firjan.

"São 29 anos atuando aqui na Firjan. E o que observo ao longo desses anos é que a instituição se tornou muito mais relevante e os desafios cresceram muito. A federação há muito extrapolou as fronteiras do Rio de Janeiro e é conhecida no País todo", disse Caetano em nota.

Ele começou como estagiário na Sal Cisne em 1970. Desenvolveu a carreira em outras indústrias e, em 1984, foi convidado e retornou para assumir o posto de diretor Industrial da Sal Cisne, migrando posteriormente para a gestão administrativa.

Eduardo Eugênio assumiu o cargo de presidente da Firjan em 1995. Engenheiro nascido no Rio de Janeiro, começou a carreira na Ipiranga e ficou na empresa até a venda, em 2007.

À frente do Sistema Firjan, ocupou os cargos de presidente do Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ), do Conselho Regional do Senai e de diretor regional do Sesi.