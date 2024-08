Justiça leiloa Porsche, Camaro e mais 17 veículos ligados ao PCC

Veículos de uma quadrilha ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital) foram apreendidos estão sendo leiloados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A primeira fase do leilão ocorre até o dia 26 de agosto.

O que aconteceu

Serão leiloados veículos de luxo, entre eles, carros das marcas Porsche, BMW, Jaguar e Land Rover. A lista inclui um Chevrolet Camaro amarelo, que já recebeu oito lances, e um Porsche Cayenne blindado, cujo lance atual é de R$ 622 mil. Também serão leiloadas uma moto BMW S1000 e um Bug Commander.

Valores variam de R$ 33.200 a R$ 815.097 até o momento. O veículo mais barato é um Ford Ka fabricado em 2017. Já o carro mais caro é um Porsche 911 Carrera 4 GTS do modelo 2022. O edital está disponível no site do Tribunal de Justiça.

Veículos foram apreendidos na operação "Wash Car", que mirava uma quadrilha ligada ao PCC. O grupo negociava os veículos de luxo para levantar parte do dinheiro usado para comprar cocaína e analgésicos - que potencializam os efeitos e aumentavam o rendimento da droga. Após a negociação do carro, o valor do veículo era reposto com a venda das drogas para traficantes locais.

Quadrilha era dividida em núcleos de financiadores, fornecedores e traficantes locais. A quadrilha também contava com a participação de uma empresa de suplementos esportivos com tinha autorização para adquirir a cafeína, que seria posteriormente desviada. O MP considerou o esquema uma "complexa estrutura de comercialização clandestina de produtos químicos para processar psicotrópicos [drogas que atuam cérebro]".

Apreensões aconteceram em novembro, carros serão vendidos antes do fim das operações. O Tribunal de Justiça de SP explicou que o leilão acontece agora para preservar o potencial de venda e evitar a deterioração dos veículos até o final das investigações. O leilão foi autorizado por determinação da juíza Márcia Bittencourt Cruz, da 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto.

Com Estadão Conteúdo