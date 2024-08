Comidinha do bebê: kit de utensílios de silicone está por R$ 53

Vai apresentar os primeiros alimentos para o seu bebê? O Guia de Compras UOL encontrou um kit com utensílios de silicone, que promete dar mais segurança na hora da alimentação para os pequenos, com até 73% de desconto na Shopee.

Segundo o fabricante, esse conjunto não apresenta riscos à saúde dos bebês, o que garante uma alimentação livre de substâncias prejudiciais. Veja abaixo as informações sobre o kit, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre o kit

Fácil de limpar

Evita proliferação de bactérias ou fungos

Resistente a altas e baixas temperaturas

Promete não pegar cheiro, ser resistente à manchas, sem desbotar e ressecar

Revestido por silicone premium, além de um sistema de ventosa altamente segura

Recomendado para apresentar os primeiros alimentos aos bebês

Indicado para crianças de até 5 anos

Conjunto possui babador, bowl, copo, tampa com canudo, talheres de silicone e talheres de madeira com silicone

O que diz quem comprou

Na Amazon, o conjunto está avaliado em 4,3 estrelas, já na Shopee, os consumidores avaliaram em 4,9 (máximo de cinco). Os pontos positivos destacados por quem comprou o kit foram a qualidade e a fixação do material.

O kit é perfeito. Minha avó comprou para presentear os quatro bisnetos. O silicone é de qualidade, o pratinho e a tigela realmente grudam na mesa, e é até difícil de tirar. O copo poderia ter o canudo mais macio na parte que a criança bebe água, mas dá pra usar. O babador é bem molinho e tem vários pontos de regularem, então dá pra usar muito tempo, e não machuca o bebe. Recomendo muito. Comprem sem medo. Me entregam muito rápido. E veio bem embalado. Abigail

A qualidade me surpreendeu, além de ser lindo a cor é idêntica a do anúncio. O copo é um pouco pequeno, mas nada que atrapalhe, a encomenda chegou muito rápido, estou encantada com a beleza desse kit. Maravilhoso! Lorranny

Material maravilhoso, silicone de qualidade, cor linda e entrega super rápida! Em uma semana chegou aqui em Pernambuco. As ventosas são muito boas, elas fixam super bem... Tenho só elogios. Bianca

Estou impressionada com a qualidade desses produtos! O babador bem molinho no pescoço pra não machucar o bebê, o prato e a tigela com ventosas que grudam bem na mesa, o copinho é uma graça e tem medida dentro dele, e os talheres são perfeitos bem molinho pra não machucar a boquinha do bebê, eu amei! Sabryna

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, os consumidores criticaram a fixação e a falta de alguns talheres do kit.

Decepcionada não veio completo faltou a colherzinha e garfo. Além disso, somente o pratinho gruda na cadeira alimentação os demais itens não grudam. Nanda

Muito lindo, resistente, ventosa muito boa... Achei os talheres um pouco grandes para bebês. Luciana Castro

Ele é lindo, porém, a ventosa não funciona e o duro do canudinho é bem pequeno! Vou precisar aumentar esse furo. Mas ele é bem fofo e macio! Fernanda

O produto é ótimo. O único defeito em questão é que o prato não fixa tanto quanto a cambuquinha. A criança acaba conseguindo puxar. Fora isso, o produto é ótimo, e de boa qualidade. Thawane Cavalcante

