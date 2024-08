Kashkari diz ser apropriado debater corte de juros pelo Fed em setembro, informa WSJ

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que é apropriado discutir a possibilidade de cortar os juros nos Estados Unidos em setembro devido à chance crescente de enfraquecimento do mercado de trabalho, informou o Wall Street Journal nesta segunda-feira.

"O equilíbrio dos riscos mudou e, portanto, o debate sobre a possibilidade de corte de juros em setembro é apropriado", disse Kashkari em uma entrevista ao veículo.

Os comentários de Kashkari ocorrem depois de declarações na semana passada do presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, e do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que gravitaram em torno de um corte na taxa de juros no próximo mês.

Kashkari disse que a inflação está progredindo, enquanto o mercado de trabalho está mostrando "sinais preocupantes", de acordo com o jornal.

No entanto, Kashkari disse que não vê nenhuma razão para reduzir os juros em movimentos maiores do que 0,25 ponto percentual, porque as demissões continuam baixas e os pedidos de auxílio-desemprego não sugeriam uma deterioração notável.

Os investidores, que antes apostavam que o Fed teria de cortar os juros em 0,5 ponto percentual na reunião de setembro, após dados mais fracos do que o esperado sobre o mercado de trabalho, agora estão precificando uma chance de aproximadamente 75% de um corte de 0,25 ponto no próximo mês, após dados encorajadores sobre inflação, pedidos de auxílio-desemprego e vendas no varejo na semana passada.

(Por Devika Nair e Shubham Kalia em Bengaluru)