Jogos Brasileiros Universitários de Praia começam no Rio de Janeiro

Os torneios de skate e basquete 3x3 serão disputados da Praça do Ó, na Barra da Tijuca, a partir de quarta (21) e irão até sábado (24), das 9h às 17h.

Os JUBs - Praia também terão campeonato de surfe na quinta (22), a partir das 7h, próximo ao posto três da Barra. No dia seguinte, a Praia de Copacabana receberá as provas de natação em águas abertas. A prova feminina será às 8h e masculina às 10h - as partidas serão no posto cinco.