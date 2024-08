Ibovespa abre em alta e retoma patamar dos 134 mil pontos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés positivo nesta segunda-feira, voltando a trabalhar acima dos 134 mil pontos, com Bradesco entre os destaques positivos após o Goldman Sachs elevar a recomendação para "compra", enquanto Vale também era um suporte relevante na esteira da alta do minério de ferro.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,5%, a 134.623,54 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, avançava 0,42%.

(Por Paula Arend Laier)