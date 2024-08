Governo tem todos os instrumentos para cumprir meta fiscal em 2024, diz secretário do Planejamento

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, afirmou nesta segunda-feira que a área econômica do governo tem todas as ferramentas necessárias para cumprir a meta fiscal de 2024 de déficit zero, ainda que dentro do intervalo de tolerância, em um cenário sem riscos inesperados ou choques muito fora da curva.

"Além do bloqueio e do contingenciamento, a gente fez essa dosagem da despesa pública ao longo do ano, usando todos esses instrumentos, para a gente ter certeza e garantia que consegue chegar até o final do ano cumprindo a meta estabelecida para este ano", afirmou em uma apresentação promovida pelo Bradesco Asset.

"A gente está com todos os instrumentos para cumprir a meta. Obviamente que dentro de um cenário de risco que não tenha nenhum risco muito fora da curva ou inesperado."

O secretário citou as enchentes no Rio Grande do Sul e seus efeitos como um exemplo de choque imprevisível, mas disse que a pasta não enxerga riscos de mesma magnitude no cenário atual.

Segundo ele, o lado da receita ainda representa um desafio para a área econômica, mas disse ser possível que uma receita não recorrente se realize no futuro e dê ao governo mais espaço orçamentário.

Guimarães disse também que não é possível afirmar se o governo precisará impor maior restrição fiscal este ano a partir da divulgação do próximo relatório bimestral de receitas e despesas, previsto para 22 de setembro. Ele destacou, ainda, que a pasta vai propor "em breve" que todos os setores do governo revisem suas despesas com políticas públicas.

(Reportagem de Victor Borges)