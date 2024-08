Galípolo: Na política econômica, há divisão de funções; o BC é zagueiro, a bola não pode passar

O Banco Central serve como o "zagueiro" da política econômica e, por isso, não pode tomar riscos desnecessários, afirmou o diretor de política monetária da autarquia, Gabriel Galípolo. "Do Banco Central a bola não pode passar. O Banco Central é o defensor do valor da moeda", afirmou, em um evento em Belo Horizonte.

Ele fez a afirmação citando críticas à política monetária. De um lado, segundo Galípolo, há quem questione a razão pela qual o BC não eleva os juros, mesmo diante de uma economia mais aquecida. Do outro, a autarquia também enfrenta críticas por manter a Selic alta mesmo com um País com alta desigualdade econômica, ele disse.

No mesmo evento, o diretor afirmou que existe uma razão estrutural para os juros do Brasil serem maiores do que os de pares emergentes.

Estratégia de rolagem de dívida

O diretor de Política Monetária do BC lembrou que a gestão da dívida pública é atribuição do Tesouro Nacional, e não da autoridade monetária. Indagado sobre estratégias "mais sustentáveis" para o problema do endividamento, ele afirmou que o trabalho do Executivo tem sido "fantástico" na gestão da dívida.