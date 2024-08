Futuros de Wall Street rondam estabilidade após ganhos da semana passada e com Jackson Hole no foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street rondavam a estabilidade nesta segunda-feira, depois de registrarem sua melhor semana do ano, enquanto os investidores aguardam o evento central da semana -- o discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole.

Todos os três principais índices deram um salto na semana passada, uma vez que vários dados econômicos, incluindo uma leitura do índice de preços ao consumidor e um relatório de vendas no varejo, apontaram para um cenário de pouso suave para a economia dos Estados Unidos.

O Goldman Sachs reduziu as chances de os EUA entrarem em recessão nos próximos 12 meses de 25% para 20%, após os últimos relatórios de pedidos de auxílio-desemprego e vendas no varejo.

Quando Powell falar em Jackson Hole na sexta-feira, investidores estarão atentos a quaisquer sinais de reconhecimento de um corte nos juros em setembro.

Atualmente, operadores veem uma chance de 72% de o Fed cortar os juros em 25 pontos-base em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch.

A ata da última reunião de política monetária do Fed será divulgada na quarta-feira.

O futuro do S&P 500 subia 0,03%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,03%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,03%.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)