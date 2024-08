Por que George Clooney virou o novo inimigo de Putin?

A Fundação Clooney para a Justiça, de propriedade do ator americano George Clooney e sua esposa, a advogada Amal Clooney, foi proibida de atuar na Rússia. Segundo as autoridades do país, o trabalho da organização visa "desacreditar a Rússia".

Por que a fundação virou inimiga?

A fundação, que luta pela justiça e pela igualdade, foi declarada "indesejável" e, portanto, proibida na Rússia, anunciou nesta segunda-feira (19) a Procuradoria-Geral russa.

A Fundação Clooney para a Justiça "realiza um extenso trabalho que visa desacreditar a Rússia, apoia ativamente falsos patriotas e membros de grupos extremistas e terroristas proibidos", afirmaram as autoridades num comunicado.

"Sob o pretexto de ideias humanitárias, estes 'combatentes pela justiça' (...) impulsionam iniciativas de processos criminais contra as mais altas autoridades russas", denunciam.

Repressão reforçada

"As atividades da ONG Clooney Foundation for Justice são declaradas indesejáveis no território do nosso país", concluiu o comunicado de imprensa que tem como título, "Apreciação do Gabinete do Procurador-Geral da Rússia sobre o talento de atuação dos ativistas de Hollywood".

O poder russo continua a reforçar a repressão de qualquer voz dissidente desde o lançamento, em fevereiro de 2022, da sua ofensiva militar na Ucrânia.

Em 10 de julho deste ano, a Clooney Foundation for Justice (CFJ), juntamente com a Legal Action Worldwide (LAW), organização sem fins lucrativos de assistência legal a instituições, e a Truth Hounds, ONG ucraniana que documenta crimes de guerra no conflito na Ucrânia, apresentaram uma queixa ao Comitê de Direitos Humanos da ONU para considerar o assassinato em massa de civis pela Rússia na Ucrânia.

O Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão de especialistas independentes que monitora a implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos por seus Estados-membros.

No início de agosto, o gabinete do procurador-geral russo declarou "indesejável" a fundação alemã Konrad Adenauer, que visava promover a democracia. Em julho, a mídia russa The Moscow Times foi interditada.

(Com informações da AFP)