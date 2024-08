Farsul: índice de insumos para produção de leite cru no RS tem 3º mês de alta

São Paulo, 19 - O Índice de Insumos para Produção de Leite Cru do Rio Grande do Sul (ILC) subiu 1,8% em junho em relação a maio, informou, em nota, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul). Segundo a instituição, este é o terceiro mês consecutivo de alta no indicador. Os insumos com maior avanço de preços no período foram, respectivamente, fertilizantes, energia elétrica, silagem e concentrado. "A soja e o milho se valorizaram no trimestre graças ao câmbio valorizado desde abril", cita em nota a Farsul. "Já os fertilizantes subiram 3,5% no período, também puxado pela valorização do câmbio e pela alta do petróleo."A Farsul comenta ainda que, no acumulado do ano, até junho, o ILC segue negativo, em -5,29%. É um comportamento que continua seguindo a tendência apresentada no Índice dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) do período, que também é calculado pela Farsul. "O IIPR apresenta uma queda de 8,73% no acumulado do ano", diz.Ainda conforme a entidade, a tendência de avanço da inflação no ILC "demonstra correlação com a leitura em 12 meses de outro indicador de inflação na cesta de commodities, o IPA-DI, medido pela FGV", comenta. "No acumulado em 12 meses, o IPA-DI apresentou inflação de 2,5% na sua leitura de junho, uma mudança significativa comparada com a leitura do mês anterior de -0,23%."Já para julho, a expectativa da Assessoria Econômica da Farsul é a de que haja uma retração do preço da soja e do milho, o que pode por um fim à série inflacionária dos últimos meses. A valorização do barril de petróleo e do dólar, entretanto, podem impedir que isso aconteça, avalia.