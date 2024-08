Empresário Mike Lynch está entre desaparecidos de naufrágio de iate que matou ao memos uma pessoa na Sicília

Por Rosaura Bonfardino e Igor Petyx

PALERMO, SICÍLIA (Reuters) - Um homem morreu e seis pessoas estão desaparecidas, incluindo o empresário britânico de tecnologia Mike Lynch, após um iate de luxo ser atingido por uma tempestade inesperadamente violenta e afundar na costa da capital siciliana, Palermo, na madrugada desta segunda-feira.

O veleiro de 56 metros de comprimento foi identificado como o Bayesian, registrado no Reino Unido, e afundou com 22 pessoas a bordo pouco antes do nascer do sol, segundo um comunicado da guarda costeira italiana.

Os nomes dos mortos e desaparecidos não foram divulgados em um primeiro momento, mas uma pessoa com conhecimento da operação de resgate confirmou que Lynch não foi encontrado. A guarda costeira italiana afirmou que os desaparecidos são de nacionalidades britânica, norte-americana e canadense.

Entre as 15 pessoas resgatadas, havia uma criança de um ano de idade.

"O vento estava muito forte. Esperava-se mau tempo, mas não dessa magnitude", disse uma autoridade da guarda costeira em Palermo à Reuters.

Tempestades e chuvas fortes varreram a Itália nos últimos dias -- com enchentes e deslizamentos de terra causando grandes danos no norte do país -- após semanas de calor escaldante.

Oito das pessoas resgatadas foram transferidas para hospitais locais. Todos estavam em condição estável, segundo a imprensa local.

O capitão de um barco próximo disse à Reuters que, quando a tempestade chegou, ele ligou o motor para manter o controle da embarcação e evitar uma colisão com o Bayesian.

"Conseguimos manter o barco em posição e, depois que a tempestade passou, percebemos que o barco atrás de nós havia desaparecido", disse Karsten Borner, a jornalistas.

O outro barco "caiu na água e depois afundou", acrescentou.

Ele disse que sua tripulação encontrou alguns dos sobreviventes em um bote salva-vidas -- incluindo três que estavam gravemente feridos, uma menina e sua mãe -- e os levou a bordo antes que a guarda costeira os recolhesse.

Lynch, de 59 anos, é conhecido como o Bill Gates do Reino Unido e é um dos empresários de tecnologia mais conhecidos do país.

Ele foi absolvido em junho por um júri em San Francisco de acusações de fraude ligadas à venda de sua empresa de software, a Autonomy, para a Hewlett-Packard por 11 bilhões de dólares em 2011.

Na época, ele disse que estava "exultante" por ter sido inocentado no julgamento criminal, no qual negou qualquer irregularidade e culpou a HP por ter errado na integração das duas empresas.