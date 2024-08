Caso de mpox detectado no Paquistão não é de nova cepa

ISLAMABAD (Reuters) - Um caso do vírus mpox foi detectado no Paquistão da variedade clado 2, disse o Ministério da Saúde do país nesta segunda-feira, acrescentando que nenhum caso da cepa do clado 1b da doença foi diagnosticado.

O clado 1b despertou preocupação global porque parece espalhar-se mais facilmente através do contato próximo rotineiro. Um caso da variante foi confirmado na semana passada na Suécia e está ligado a um surto crescente na África, o primeiro sinal da sua propagação fora do continente.

"Até o momento, não foram registrados casos do clado 1 no Paquistão", disse Sajid Hussain Shah, porta-voz do Ministério dos Serviços Nacionais de Saúde.

A Organização Mundial da Saúde declarou o recente surto da doença uma emergência de saúde pública de interesse internacional depois que a nova variante foi identificada.

Na semana passada, a OMS emitiu seu mais alto nível de alerta sobre o surto na África depois que os casos na República Democrática do Congo se espalharam para os países vizinhos. Foram registrados 27.000 casos e mais de 1.100 mortes, principalmente entre crianças, na República Democrática do Congo desde o início do atual surto em janeiro de 2023.

Na semana passada, autoridades de saúde globais confirmaram uma infecção com a nova cepa de mpox na Suécia e a associaram a um surto crescente na África, o primeiro sinal de sua disseminação fora do continente. A OMS não recomendou restrições de viagem para conter a disseminação da mpox.

A doença se apresenta com sintomas semelhantes aos da gripe e lesões cheias de pus. Geralmente é leve, mas pode matar, e crianças, mulheres grávidas e pessoas com sistema imunológico enfraquecido correm maior risco de complicações.

(Reportagem de Asif Shahzad em Islamabad)