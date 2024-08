Justiça manda Carlos Viana incluir vice em posts em meio a briga interna

Do UOL, em São Paulo

A Justiça Eleitoral determinou que Carlos Viana (Podemos-MG), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, inclua a vice Renata Rosa (Podemos) em seus materiais de campanha físicos e em posts nas redes sociais.

O que aconteceu

Viana protagoniza briga pública com partido para mudar vice. Renata Rosa é o nome escolhido pela presidente estadual do Podemos, Nely Aquino, e está na chapa registrada no TSE. O prazo de registro de candidaturas se encerra na quinta (22).

Candidato tem feito campanha ao lado de sua indicada, Kika da Serra (Podemos). Na semana passada, em entrevista à rádio Itatiaia, Nely sugeriu que Viana desistisse da eleição e se desfiliasse do partido. "Enquanto ele for filiado terá que abrir mão das suas vaidades pessoais se quiser mesmo ser candidato".

Juiz acatou pedido de adversário. A coligação Teto, Trabalho e Transporte, de Gabriel Azevedo (MDB), entrou com uma ação alegando que a omissão do nome de Renata desrespeita as exigências legais e causa desinformação.

Candidato deve adequar posts e materiais em 24 horas, sob pena de crime de desobediência, determinou a Justiça. Prazo se encerra hoje.