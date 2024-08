Campos Neto fará palestra em simpósio de Jackson Hole no próximo sábado, diz BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fará uma palestra no simpósio econômico anual de Jackson Hole no próximo sábado, informou a autarquia nesta segunda-feira, acrescentando que sua participação no encontro global de autoridades de bancos centrais ocorrerá às 13h25 (horário de Brasília).

O BC já havia dito anteriormente que Campos Neto viajaria nesta semana para participar do tradicional evento organizado anualmente pelo Federal Reserve de Kansas City em Jackson Hole, no Estado de Wyoming. Neste ano, o encontro ocorrerá de 22 a 24 de agosto.

O chair do Fed, Jerome Powell, como de costume, fará o discurso de abertura na sexta-feira, em fala que estará no radar dos mercados globais durante toda a semana.

No simpósio deste ano, as palestras e debates entre autoridades, economistas e participantes do mercado vão girar em torno do tema "Reavaliando a Eficiência e Transmissão da Política Monetária", de acordo com o site do Fed de Kansas City.