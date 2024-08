Bolsas da Europa mostram ganhos generalizados em início de semana de expectativas

Por Pranav Kashyap e Ankika Biswas

(Reuters) - Os principais índices de ações da Europa subiram nesta segunda-feira, lideradas por ações de varejo e de commodities, com investidores se preparando para uma semana repleta de dados macroeconômicos e com foco no discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,61%, a 514,59 pontos, atingindo o maior nível em mais de três semanas com ganhos por vários setores e após ter registrado o maior ganho semanal em três meses.

As mineradoras subiram 2%, acompanhando a força dos preços dos metais, enquanto o mercado de moda online Zalando e a varejista britânica de roupas esportivas JD Sports lideraram a alta entre as ações do varejo.

Enquanto isso, as ações do setor de produtos militares caíram após a notícia de que o Ministério das Finanças da Alemanha não aprovará pedidos adicionais de ajuda bélica à Ucrânia devido a restrições orçamentárias.

Hensoldt, Renk, BAE Systems, Saab, Thales e Leonardo caíram entre 0,8% e 5,4%.

"A fase de consolidação vai durar os próximos dias. É nesse ponto que a indecisão se instala novamente. Agora voltamos a avaliar o que está lá fora e como esses fatores podem impactar", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Investidores estão se preparando para outra semana repleta de dados macroeconômicos importantes, incluindo os números de inflação e PMI da zona do euro, juntamente com o PMI dos EUA e os pedidos semanais de auxílio-desemprego.

No entanto, o foco principal desta semana é a reunião global de autoridades de bancos centrais em Jackson Hole, no Estado norte-americano de Wyoming, onde Powell discursará na sexta-feira e provavelmente fornecerá algumas pistas sobre a trajetória da política monetária do Fed.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,55%, a 8.356,94 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,54%, a 18.421,69 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,70%, a 7.502,01 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,68%, a 33.266,32 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,40%, a 11.102,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,02%, a 6.723,81 pontos.