Blinken diz que negociações talvez representem 'última chance' para trégua em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira (19) em Israel que as atuais negociações talvez representem "a última oportunidade" de alcançar um acordo para acabar com a guerra em Gaza.

"Este é um momento decisivo, provavelmente o melhor, talvez a última oportunidade de levar os reféns para casa, alcançar um cessar-fogo e colocar todos em um caminho melhor para uma paz e segurança duradouras", disse Blinken ao se encontrar com o presidente de Israel, Isaac Herzog.

Ele destacou que desembarcou em Israel a pedido do presidente Joe Biden para concretizar o acordo.

Estados Unidos, Catar e Egito são os mediadores de uma negociação entre Israel e o grupo islamista Hamas para acabar com a guerra iniciada em 7 de outubro com o ataque do movimento islamista palestino contra o território israelense.

"É o momento de fazer isso. Também é o momento de garantir que ninguém tome nenhuma medida que possa atrapalhar o processo", acrescentou Blinken.

"Nós estamos trabalhando para garantir que não aconteça uma escalada, que não aconteçam provocações, que não aconteçam ações que de alguma forma possam nos afastar de levar este acordo até o fim, ou, que aconteça uma escalada do conflito para outros lugares", disse.

Blinken, que está em sua nona visita ao Oriente Médio desde o início da guerra, também se encontrará com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Herzog, cujo cargo de presidente é essencialmente protocolar, afirmou que os israelenses querem o retorno "o mais rápido possível" dos reféns que permanecem em Gaza desde os ataques de 7 de outubro.

"Não há maior objetivo humanitário, e não há maior causa humanitária, que o retorno dos nossos reféns", declarou Herzog a Blinken.

