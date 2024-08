Autoridade ucraniana diz que civis têm até 2 semanas para evacuar Pokrovsk

(Reuters) - Os civis ucranianos no ponto logístico chave da cidade de Pokrovsk possuem até duas semanas para evacuar a área antes da invasão das tropas russas, enquanto aqueles que estão na cidade de Myrnohrad têm apenas alguns poucos dias, disseram autoridades nesta segunda-feira.

O front em Pokrovsk segue sendo a área com os confrontos mais intensos no leste da Ucrânia, com um número recorde de conflitos na última semana. As forças de Moscou vêm avançando consistentemente para Pokrovsk nos últimos meses.

O responsável pela administraçao militar da cidade, Serhiy Dobriak, ressaltou nesta segunda-feira que os civis devem abandonar o local o mais rapidamente possível.

Eles têm “entre uma e duas semanas”, disse Dobriak para o serviço de rádio ucraniano Radio Liberty, quando questionado sobre o ritmo de evacuações perante ao avanço russo.

As autoridades possuem a capacidade de evacuar até 1 mil pessoas por dia, acrescentou, mas apenas entre 500 e 600 delas estão escolhendo fazer isso até o momento.

Cerca de 53 mil pessoas, incluindo quase 4 mil crianças, seguem em Pokrovsk e nos alojamentos próximos, disse o governador regional Vadym Filashkin no Telegram.

Myrnohrad, menos de cinco quilômetros a nordeste de Pokrovsk, está enfrentando a artilharia russa há três dias, segundo Yuriy Tretiak, chefe efetivo da administração militar.

(Reportagem de Yuliia Dysa)