Atlético-MG aposta em histórico contra argentinos para eliminar San Lorenzo na Libertadores

O Atlético-MG defende nesta terça-feira (20) um tabu de 26 anos sem perder em casa para times argentinos para eliminar o San Lorenzo e se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores.

Após o empate em 1 a 1 na semana passada em Buenos Aires, o 'Galo' quer fazer valer o mando de campo na MRV Arena para avançar no torneio continental, contra um adversário que precisa reverter seu histórico jogando em território brasileiro.

- Números favoráveis -

Em seus 20 jogos como mandante contra argentinos, o Atlético venceu 13, empatou cinco e só perdeu dois. A última derrota foi em 1998, para o Rosario Central, na Copa Conmebol.

Já o San Lorenzo tem retrospecto negativo no Brasil: em 30 jogos oficiais disputados, ganhou apenas três, empatou oito e perdeu 19.

Em confrontos com o Atlético-MG, o histórico tampouco é favorável para o 'Ciclón': no ano 2000, perdeu por 3 a 2 na Copa Mercosul e, em 2018, empatou em 0 a 0 na Copa Sul-Americana.

Irregular no Brasileirão, ocupando a oitava posição a 16 pontos da liderança (com dois jogos a menos) e a três rodadas sem vencer, o Atlético tem a Libertadores como grande objetivo na temporada.

No sábado, o 'Galo' frustrou a torcida com o empate em casa com o vice-lanterna Cuiabá, num jogo em que o técnico Gabriel Milito poupou todos os titulares pensando no San Lorenzo.

- Gramado preocupa -

A grande preocupação do 'Galo' é o mau estado do gramado da Arena MRV, o que tem gerado críticas dos jogadores e do próprio Milito.

"Todos queremos um campo melhor. Não só para jogar melhor, mas também para evitar lesões nos nossos jogadores e adversários", afirmou o técnico argentino.

No nível esportivo, o capitão e principal jogador da equipe, o experiente atacante Hulk, está fora por lesão, assim como o atacante chileno Eduardo Vargas.

A tendência é que Milito repita o mesmo time titular do jogo de ida no Nuevo Gasómetro.

- Mau momento do San Lorenzo -

Por sua vez, o San Lorenzo espera sair do mau momento que atravessa e se classificar para as quartas de final.

O 'Ciclón' chega ao duelo quase sem tempo para se preparar, depois de perder no domingo por 3 a 2 para o Boca Juniors pelo Campeonato Argentino, embora tenha jogado com um time misto.

Foi o sexto jogo sem vitória da equipe, penúltimo colocado no torneio local, com apenas 7 pontos em 10 jogos.

A grande novidade no time estará no gol, com a entrada de Gastón Gómez no lugar de Facundo Altamirano, sacado pelo técnico Leandro Romagnoli após os erros recentes.

Na defesa, o colombiano Jhohan Romañá substitui Gonzalo Luján.

O jogo de volta será disputado a partir das 21h30 (horário de Brasília), com arbitragem do chileno Felipe González.

Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

Quem passar vai pegar o vencedor do confronto entre Fluminense e Grêmio.

-- Prováveis escalações:

Atlético-MG: Éverson - Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso - Otávio, Fausto Vera - Gustavo Scarpa, Paulinho, Bernard, Guilherme Arana e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito

San Lorenzo: Gastón Gómez - Elias Baez, Gastón Campi, Jhohan Romañá, Nahuel Arias - Elian Irala, Eric Remedi, Nicolás Tripicho - Matias Reali, Ivan Leguizamón e Alexis Cuello. Técnico: Leandro Romagnoli

