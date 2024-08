Ataque ucraniano causa incêndio em depósito de combustível na Rússia

Proletarsk, cidade localizada no sudoeste da Rússia, teve estado de emergência declarado devido a um incêndio em um depósito de petróleo, no domingo (18). O governador da região disse que o fogo foi causado pela queda de destroços após um ataque de drone.

O estado de emergência foi decretado à meia-noite, pelo horário local, informou a administração distrital de Proletarsk no Telegram. Os esforços para apagar as chamas continuam nesta segunda-feira (19).

As autoridades quiseram tranquilizar a população sobre a ausência de risco de propagação do fogo para zonas residenciais e pediram para que as pessoas "não cedam ao pânico". Vídeos nas redes sociais mostram uma enorme nuvem de fumaça na região de Rostov, na Rússia.

Meios adicionais

O governador regional, Vassili Goloubev, disse que dezoito bombeiros tiveram de receber cuidados médicos e que quatro deles foram hospitalizados com queimaduras. Também teriam sido enviados recursos adicionais para controlar o incêndio, "em condições muito difíceis causadas por altas temperaturas". Na véspera, este mesmo governador indicou que o fogo começou após a queda de destroços, quando "as defesas aéreas terem repelido um ataque de drone".

Uma fonte dos serviços de inteligência militar ucranianos (GUR) confirmou à agência France Presse que drones atacaram a instalação de armazenamento de combustível e produtos petrolíferos de Kavkaz, localizada nesta cidade de Proletarsk, a cerca de 200 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e a aproximadamente 350 quilômetros das zonas de combate controladas por Kiev, na linha da frente oriental da Ucrânia.

Há quase duas semanas, a Ucrânia lançou um ataque transfronteiriço sem precedentes na região russa de Kursk, onde afirma controlar mais de 80 localidades.

(Com RFI e AFP)