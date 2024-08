Ataque israelense atinge depósitos de armas do Hezbollah no Líbano, diz Israel

Um ataque de Israel nesta segunda-feira à tarde atingiu depósitos de armas no leste do Líbano, no vale do Beqaa, disseram os militares israelenses.

O ataque não gerou mortes, disseram duas fontes de segurança para a Reuters. O ministério de saúde do Líbano disse que dos oito feridos, seis eram cidadãos libaneses e dois eram crianças sírias.

Os militares israelenses disseram que a sua força aérea atingiu diversos depósitos de armas do Hezbollah na área de Beqaa no Líbano.

"Depois dos ataques, explosões secundárias foram identificadas, indicando a presença de grande quantidade de armas nos depósitos atingidos?, disseram os militares em comunicado.

Ataques anteriores em Deir Qanoun e em Tayibe, no sul do país, tiveram como alvos um militante sênior da unidade de mísseis do Hezbollah e uma célula operando a partir de uma estrutura militar do Hezbollah.

No sábado, Israel disse que focou ataque em um depósito de armas usado pelo grupo Hezbollah em um ataque aéreo, matando pelo menos 10 pessoas, incluindo duas crianças.

Em julho, ataques israelenses também atingiram outro depósito que guardava munição na cidade de Adloun, também no sul do país, segundo três fontes de segurança disseram para a Reuters.

Ao todo, cerca de 622 pessoas foram mortas no Líbano desde o início dos confrontos no ano passado, incluindo 416 militantes do Hezbollah e 132 civis, de acordo com levantamento da Reuters.