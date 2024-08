Ao menos quatro pessoas morrem em ataque a tiros em praça na zona norte do Rio

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Ao menos quatro jovens morreram e outras três pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros em uma praça em Vila Isabel, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.

O bairro tem registrado episódios de violência nos últimos meses em meio a uma disputa entre duas facções pelo domínio do tráfico de drogas no Morro dos Macacos.

Segundo testemunhas, homens armados em motos e carros atiraram em pessoas que estavam na praça em um evento. Os tiros causaram pânico e correria no local e as pessoas tentaram se proteger se jogando no chão e se escondendo atrás de veículos.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da capital fluminense.

"Criminosos armados efetuaram disparos de arma de fogo na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel. Sete pessoas foram atingidas. Duas delas não resistiram no local, uma terceira deu entrada no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde também não resistiu, e as outras quatro foram socorridas ao Hospital Federal do Andaraí. Os autores da ação fugiram", informou a Polícia Militar.

No começo deste mês, um outro tiroteio no local matou duas pessoas, entre elas um adolescente de 13 anos.

(Por Rodrigo Viga Gaier)