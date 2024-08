Onda de calor: Inmet emite alerta de perigo para dez estados

Do UOL, em São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja para uma onda de calor que deve durar até a próxima quarta-feira (21) em dez estados.

O que aconteceu

Alerta laranja é considerado perigoso. O aviso é emitido quando a temperatura fica 5 °C acima da média por um período de três a cinco dias.

Região metropolitana de São Paulo e interior do estado estão sob alerta. Apenas o litoral norte paulista e a região de Franca não estão inclusos no aviso.

Outros estados do Sudeste serão menos atingidos. Em Minas Gerais, o calor chega ao Triângulo Mineiro, Alto Parnaíba e Campo das Vertentes. Já no Rio de Janeiro, o alerta vale para o sul e o centro do estado.

Onda de calor chega aos três estados da região Sul. O alerta abrange quase integralmente os estados do Paraná e de Santa Catarina, e atinge a porção norte do Rio Grande do Sul.

Fenômeno atinge todo o Mato Grosso do Sul. O alerta também vale para o sul de Goiás e o centro, sul e sudeste de Mato Grosso. Em Rondônia, a onda de calor atinge a porção leste do estado.

Inmet destaca risco à saúde. Em casos de ondas de calor, o Ministério da saúde recomenda que a população evite exposição direta ao sol —especialmente das 10h às 16h—, utilize umidificadores ou toalhas molhadas para manter os ambientes úmidos e tome banho com água ligeiramente morna, evitando mudanças bruscas de temperatura. Outras recomendações podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde.