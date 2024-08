Ações de Hong Kong sobem com perspectiva de corte de juros nos EUA

CINGAPURA (Reuters) - Ações de Hong Kong lideraram os ganhos nos mercados acionários da Ásia nesta segunda-feira, impulsionadas pela perspectiva de que a economia dos Estados Unidos provavelmente escapará de uma recessão, enquanto sinais de estímulo econômico na China elevaram os papéis de bancos listados em Xangai a máximas recordes.

Investidores estão sendo atraídos por generosos pagamentos de dividendos de bancos chineses, enquanto os fortes fluxos em uma série de fundos negociados em bolsa (ETF) usados pelo Estado também impulsionaram o apetite pelo risco.

"Não estamos vendo nenhuma mudança específica no sentimento do mercado ou dos investidores. A opinião deles ainda está bastante preocupada com a economia e o mercado imobiliário", disse Steven Leung, diretor executivo da UOB Kay Hian.

Cortes nos juros dos EUA são aguardados com ansiedade, disse Leung, uma vez que o sistema financeiro de Hong Kong está vinculado à taxa do Federal Reserve.

O chair do Fed, Jerome Powell, discursará no simpósio anual de Jackson Hole na sexta-feira. Investidores presumem que ele reconhecerá a necessidade de um corte nos juros.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,77%, a 37.388 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,80%, a 17.569 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,49%, a 2.893 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,34%, a 3.356 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,85%, a 2.674 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,27%, a 22.409 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,08%, a 3.355 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,12%, a 7.980 pontos.

(Por Tom Westbrook)