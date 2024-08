40 ºC e subindo: previsão é de temperaturas recordes nos próximos dias

A nova onda de calor que se instalou em boa parte do Brasil tende a elevar ainda mais as temperaturas nos próximos dias. Segundo a Climatempo, o país pode registrar temperaturas recordes.

O que aconteceu

Nova onda de calor começou no fim de semana. A massa de ar quente se consolidou e fez aumentar a medida dos termômetros, em contraste com o frio registrado na primeira quinzena de agosto.

Calor intenso deve se manter até 22 de agosto. Segundo a Climatempo, há potencial para que novos recordes de temperatura sejam estabelecidos para o mês de agosto em diversas regiões do país.

Cuiabá já marcou recorde histórico. A capital do Mato Grosso registrou 41 °C na quinta-feira (15), um novo recorde de calor, conforme medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Foi a tarde mais quente desde 30 de novembro de 2023, quando a temperatura chegou a 41,2 °C.

Previsão de recordes de calor

Cuiabá: a previsão é de 42 ºC na terça-feira (20). As temperaturas devem se manter altas até o fim do mês, mas com variação térmica brusca em um único dia: mínima de 20 ºC e máxima de 43?°C no dia 28.

Teresina: a expectativa é que a temperatura chegue aos 38 ºC na quarta-feira (21), passando o recorde anterior de 37,4 °C, registrado em 5 de fevereiro.

Campo Grande: na terça-feira (20), a previsão é de 38 ºC, com sol e algumas nuvens. Neste dia, a mínima prevista é de 25 ºC.

Goiânia: os termômetros vão marcar 37 ºC até quinta-feira (22) e subir para 38 ºC no dia seguinte.

Rio Branco: a temperatura vai subir ao longo da semana e atingir o pico de 43 ºC no sábado (24).

Porto Velho: a Climatempo também prevê recorde de temperatura para a capital de Rondônia, com as temperaturas subindo gradativamente de 37 ºC nesta segunda-feira (19) para 45 ºC no domingo (25).