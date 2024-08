Sabalenka elimina Swiatek e vai enfrentar Pegula na final do WTA 1000 de Cincinnati

A bielorrussa Aryna Sabalenka desperdiçou nove match points, mas derrotou a número 1 do mundo, Iga Swiatek, neste domingo (18), e se classificou para a final do WTA 1000 de Cincinnati, contra a americana Jessica Pegula.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 56 minutos.

A bielorrussa, quatro vezes semifinalista em Cincinnati, vai subir para a segunda posição no ranking da WTA a uma semana do início do US Open.

Contra Swiatek, Sabalenka teve que trabalhar muito para selar a vitória, já que a número 1 do mundo travou uma grande batalha na reta final.

A bielorrussa vencia por 5-1 no segundo set, mas Swiatek mostrou porque está no topo do ranking da WTA ao salvar vários match points.

Sabalenka sofreu uma quebra e o placar ficou em 5-3, mas finalmente fechou o jogo no game seguinte.

"Finalmente quebrei a barreira", disse Sabalenka sobre sua classificação à final. "Foi uma batalha muito dura com Iga, e também tivemos que ser pacientes com o tempo". A chuva obrigou a secar as linhas da quadra com toalhas durante várias breves interrupções.

"Nos match points só tinha que dizer a mim mesma que por isso ela é a número 1 do mundo e que vai lutar até o último ponto", disse Sabalenka. "Só tinha que continuar fazendo o trabalho e, com sorte, ganhar".

A vitória serviu de revanche para a bielorrussa, que este ano perdeu para Swiatek as finais de WTA 1000 em Madri e Roma, no saibro.

Sabalenka, de 26 anos, vai jogar a final de segunda-feira contra a americana Jessica Pegula, que na outra semifinal derrotou a espanhola Paula Badosa por 2 sets a 1 (6-2, 3-6 e 6-3).

Pegula venceu com facilidade o primeiro set, quebrando três vezes o saque da adversária, antes de ver a recuperação de Badosa no segundo set.

No meio da segunda parciai, o jogo ficou paralisado por mais de uma hora devido à chuva, quando a espanhola liderava por 4-3.

Mas Pegula, campeã do WTA 1000 de Toronto, manteve o ritmo no terceiro set, salvando cinco break points.

"Tivemos condições difíceis, mas não consegui ficar frustrada com o atraso da chuva", disse Pegula. "Senti que estava jogando e competindo bem."

"Paula batia com tanta força que às vezes eu não sabia o que fazer. Tive que me lembrar de ser agressiva e sacar bem. Eu sabia que seria difícil quebrá-la", reconheceu a tenista americana após a partida.

js/ol/cb

© Agence France-Presse