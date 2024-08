Rússia nega negociações com Kiev para preservar infraestrutura energética

A Rússia negou neste domingo (18) informações publicadas pelo jornal Washington Post de que a tomada ucraniana da região de Kursk atrapalhou as negociações indiretas entre Moscou e Kiev, destinadas a impedir os ataques às instalações elétricas e energéticas dos dois países.

O jornal norte-americano noticiou no sábado (17) que delegações de ambos os campos se preparavam para ir a Doha este mês para negociar um acordo através de um mediador do Catar, mas que a reunião foi cancelada após a operação militar ucraniana na região russa de Kursk, lançada em 6 de agosto.

"Ninguém rompeu nada porque não havia nada para romper", respondeu a porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no domingo.

"Não houve negociações, nem diretas nem indiretas, entre a Rússia e o regime de Kiev sobre a segurança da infraestrutura civil estratégica", insistiu ela.

Em resposta a perguntas do Washington Post, o gabinete presidencial ucraniano disse que as discussões de Doha foram adiadas devido à situação no Oriente Médio, mas que deveriam acontecer em videoconferência no dia 22 de agosto.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, russos e ucranianos só falaram diretamente entre si nas primeiras semanas do conflito, durante discussões secretas em Istambul que não tiveram sucesso, e depois para chegar a um acordo sobre as exportações de cereais dos portos do Mar Negro em julho de 2022, acordo que ficou em vigor por um ano.