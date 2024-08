Restos de drone ucraniano provocam incêndio a diesel em Rostov, na Rússia, diz governador regional

(Reuters) - Restos de um drone ucraniano destruído provocaram um incêndio a diesel em um armazém industrial na região de Rostov, na Rússia, disse o governador da região sudoeste da Rússia neste domingo.

"Unidades de combate a incêndio foram chamadas para apagar o fogo", disse o governador Vasily Golubev no aplicativo de mensagens Telegram.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no Telegram que suas unidades de defesa aérea destruíram dois drones lançados pela Ucrânia sobre Rostov durante a noite.

Em uma postagem separada no Telegram, Golubev disse que ninguém ficou ferido em resultado do ataque que ocorreu no distrito de Proletarsk da região.

Baza, um canal do Telegram próximo à polícia russa, disse que um depósito de petróleo foi danificado em Rostov. O canal SHOT Telegram da Rússia postou um vídeo mostrando fumaça escura subindo do que ele disse ser um depósito de petróleo.

A Reuters não conseguiu verificar os relatos de forma independente. Não houve comentários imediatos da Ucrânia.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne)