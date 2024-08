Rei tailandês endossa Paetongtarn Shinawatra como primeira-ministra

BANGKOK (Reuters) - Paetongtarn Shinawatra foi endossada como primeira-ministra pelo rei da Tailândia neste domingo, dois dias após o parlamento elegê-la, abrindo caminho para que ela forme um gabinete nas próximas semanas.

Paetongtarn, de 37 anos, se torna a primeira-ministra mais jovem da Tailândia poucos dias após o aliado Srettha Thavisin ser demitido como primeiro-ministro pelo Tribunal Constitucional, um judiciário central para as duas décadas de turbulência política intermitente da Tailândia.

Filha do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, Paetongtarn venceu por quase dois terços em uma votação na sexta-feira para se tornar a segunda primeira-ministra da Tailândia e a terceira Shinawatra a assumir o cargo, seguindo Thaksin e sua tia Yingluck Shinawatra.

A aprovação do rei Maha Vajiralongkorn, uma formalidade, foi lida pelo secretário da Câmara dos Representantes, Apat Sukhanand, em uma cerimônia em Bangkok neste domingo.

Vestida com uniforme oficial, Paetongtarn ajoelhou-se em homenagem a um retrato do rei antes de fazer um breve discurso agradecendo ao rei e aos representantes do povo por endossá-la como primeira-ministra.

"Como chefe do poder executivo, cumprirei meu dever junto com os legisladores de coração aberto", disse ela. "Ouvirei todas as opiniões para que juntos possamos levar o país adiante com estabilidade", disse ela.

(Reportagem de Panu Wongcha-um)