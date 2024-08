Presidente francês e estrelas do cinema prestam homenagens a Alain Delon

O "monstro sagrado", "lenda" do cinema francês, foi homenageado por políticos e artistas. A morte de Alain Delon, que tinha 88 anos, foi anunciada neste domingo, 18 de agosto, pela sua família.

"Monsieur Klein ou Rocco, o Guepardo ou o Samurai, Alain Delon desempenhou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Emprestando seu rosto inesquecível para virar nossas vidas de cabeça para baixo", homenageou o presidente francês, Emmanuel Macron, em sua conta no X.

Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde. Prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies.



Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu'une star : un monument français. pic.twitter.com/1JTqPfVo5n ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2024

Macron completou dizendo que mais que uma estrela, Delon era um "monumento francês".

Velho amigo de Jean-Marie Le Pen - pai de Marine Le Pen e fundador do partido de extrema direita Frente Nacional - Alain Delon nunca escondeu as suas convicções conservadoras e a sua proximidade com a direita, que apoiou ao longo das eleições presidenciais. Com isso, políticos de direita e de extrema direita foram os primeiros a comentar a notícia de sua partida.

"A lenda se foi. Alain Delon nos deixa órfãos da época de ouro do cinema francês que tão bem encarnou. É uma pequena parte da França que amamos que está indo com ele", disse Marine Le Pen, três vezes candidata do Reunião Nacional nas eleições presidenciais, no X.

La légende est partie. Alain Delon nous laisse orphelins de l'âge d'or du cinéma français qu'il incarnait si bien. C'est une petite partie de la France que l'on aime qui part avec lui. pic.twitter.com/uXxFVdUAUv ? Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 18, 2024

Artistas lamentam morte de Delon

De Brigitte Bardot a Antonio Banderas, diversos artistas reagiram à notícia da morte do ator francês, lenda da Sétima Arte, e prestaram homenagens.

A partida de Alain Delon "cria um vazio abismal que nada, nem ninguém, será capaz de preencher", declarou Brigitte Bardot.

"A morte de Alain põe fim ao magnífico capítulo de uma época passada, da qual ele era um monumento soberano. Ele representou o melhor do cinema de prestígio francês. Um embaixador da elegância, do talento e da beleza", acrescentou ela.

"Perdi um amigo, um alter ego, um cúmplice. Compartilhamos os mesmos valores, as mesmas decepções, o mesmo amor pelos animais."

No Instagram, o filho do ator Jean-Paul Belmondo postou uma foto do pai ao lado de Alain Delon, acompanhada de uma pequena mensagem: "Alain, um dia você me disse que sentia falta do meu pai, hoje é de você que sentiremos muita falta".

"Adeus #ALAINDELON R.I.P", escreveu Antonio Banderas no X, junto com três fotos do ator.

A atriz italiana Cláudia Cardinale comentou: "O baile acabou. Tancredi foi dançar com as estrelas". "Sua para sempre, Angélica", disse ela, assinando o nome de sua personagem no filme "O Leopardo", em que contracenou com Delon.

"Adeus Alain Delon... Não esqueceremos todo o talento, toda a graça e toda a beleza que você trouxe a este mundo. Não esqueceremos esse carisma, essa voz, essa silhueta, esse rosto e essa melancolia, essa profunda e estranha tristeza que emanava de você e que imprimiu o filme e a atmosfera. É raro encontrar tanta graça e tanta tristeza misturadas no mesmo ser humano", escreveu a cantora e modelo Carla Bruni no Instagram.

(Com AFP)