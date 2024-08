Homem dirige até hospital com faca na cabeça após tentativa de roubo em PE

Do UOL, em São Paulo

Um homem dirigiu até um hospital com uma faca alojada na cabeça após sofrer uma tentativa de assalto na noite de sábado (17), em Caruaru, município no Pernambuco.

O que aconteceu

Vítima é um homem de 51 anos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sob investigação, relatou a Polícia Civil ao g1. O homem não conseguiu contar aos policiais o que os bandidos queriam roubar.

Faca ficou alojada no topo da cabeça. Vídeos mostram o homem consciente, sendo levado em uma maca com a faca alojada na cabeça. Imagens do carro em que ele estava também mostram o interior sujo de sangue.

Estado dele é grave. O homem dirigiu até o Hospital Regional do Agreste para pedir socorro. Lá, recebeu os primeiros socorros, mas médicos indicaram que o estado era grave.

Vítima foi transferida para hospital no Recife. O homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração. O UOL entrou em contato com a unidade para obter informações de seu estado de saúde, mas não teve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.