Partido de esquerda radical ameaça pedir impeachment de Emmanuel Macron

Os líderes do partido França Insubmissa (LFI) ameaçam iniciar um processo de impeachment contra o presidente francês se ele se negar a nomear Lucie Castets, apoiada pela coligação de esquerda e vencedora das eleições legislativas, Nova Frente Popular (NFP), para o cargo de primeira-ministra.

Num texto publicado pelo jornal La Tribune Dimanche e descrito como um "alerta solene", os dirigentes da LFI, incluindo Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard e Mathilde Panot, denunciam a recusa do chefe de Estado em "aceitar" o resultado das eleições legislativas de 30 de junho e 7 de julho, que colocou os representantes eleitos da Nova Frente Popular (NFP) na liderança à frente da maioria presidencial e do partido de extrema direta, Reunião Nacional.

Durante uma entrevista concedida em 23 de julho à France Télévisions e à Radio France, o chefe de Estado descartou a hipótese de ter Lucie Castets em Matignon, a sede do primeiro-ministro. "A questão é: que maioria pode surgir na Assembleia?" disse ele, considerando "errado dizer" que a NFP tinha maioria.

Na sexta-feira, a assessoria do Palácio do Eliseu anunciou que Emmanuel Macron convidou os líderes partidários em 23 de agosto, próxima sexta-feira, para consultas antes da nomeação de um primeiro-ministro "para continuar a avançar em direção à constituição da maioria mais ampla e tão estável quanto possível ao serviço do país".

"Emmanuel Macron estaria prestes a nomear um chefe de governo sem ter em conta o resultado político das últimas eleições legislativas que perdeu após ter perdido anteriormente as eleições europeias. Esta seria uma decisão sem precedentes no mundo dos regimes parlamentares e no sistema de democracia representativa", escrevem os dirigentes da LFI na coluna.

Denunciando "um golpe institucional contra a democracia", eles alertam "que todos os meios constitucionais serão usados ??para demitir [o presidente] em vez de se submeter ao seu golpe maligno contra o Estado básico da democracia", especialmente a preferência do voto popular.

O Partido Socialista, membro da coligação de esquerda NFP assim como o LFI, associados aos ecologistas e comunistas, preferiu se distanciar deste posicionamento, tendo o seu primeiro secretário, Olivier Faure, declarado na rede social X que a ação "envolve apenas" os membros do partido de esquerda radical.

"A resposta à nomeação de um primeiro-ministro que não se conforma com a tradição republicana é a censura", continuou, acrescentando: "Para além do que se possa pensar da iniciativa, a destituição é inviável".

Impeachment na França

O procedimento de destituição do chefe de Estado é regido pelo artigo 68.º da Constituição que especifica que "o presidente da República só pode ser destituído em caso de incumprimento de funções manifestamente incompatíveis com o exercício do seu mandato".

Esta demissão pressupõe inicialmente que o Parlamento se constitua como um Tribunal Superior, que deve ser aprovado por uma maioria de dois terços na Assembleia Nacional, bem como no Senado.

O Tribunal Superior deve então decidir no prazo de um mês sobre a demissão, que também só pode ser pronunciada por maioria de dois terços.

(Com AFP)