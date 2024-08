Napoli de Antonio Conte estreia no Italiano com derrota por 3 a 0 para o Verona

A volta de Antonio Conte ao futebol italiano depois de três anos foi um pesadelo: sua equipe, o Napoli, foi derrotado por 3 a 0 pelo Hellas Verona neste domingo (18), na primeira rodada da Serie A.

O time napolitano teve a melhor oportunidade do primeiro tempo quando Khvicha Kvaratskhelia errou por pouco um chute aos 45 minutos, pouco antes de ir ao vestiário com uma lesão muscular.

Sem seu goleador georgiano, o Napoli perdeu fôlego e sofreu o primeiro gol pelos pés de Tino Livrament (50'), antes de Daniel Mosquera (75' e 90'+4) marcar mais dois para selar a vitória do Verona.

Conte, ex-técnico da Juventus (2011-2014) e da seleção da Itália (2014-2016), não dirigia uma equipe da Serie A desde a sua saída da Inter de Milão, em maio de 2021.

Depois, passou pelo Tottenham entre novembro de 2021 e março de 2023, período após o qual chegou ao Napoli, em junho deste ano.

A temporada 2023/2024 do Napoli foi desastrosa. O time terminou o Campeonato Italiano na 10ª colocação e chegou a ser dirigido por três treinadores diferentes. Além disso, ficou fora das competições europeias pela primeira vez desde 2010.

Antes do jogo contra o Verona, Conte havia alertado aos exigentes torcedores napolitanos que era preciso ter paciência: "Vamos precisar de uma reconstrução total", explicou.

Antonio Conte pediu desculpas após a derrota: "Eu sou o treinador e devo assumir as minhas responsabilidades, o desempenho no segundo tempo é inaceitável. Foi um desastre e a culpa é minha. Devo me desculpar com nossos torcedores".

"Na primeira dificuldade a equipe desabou, isso é muito grave", acrescentou.

"No primeiro tempo havia apenas um time em campo e foi o Napoli. Mas no segundo tempo saímos talvez muito satisfeitos com o desempenho do primeiro tempo e não tivemos a mesma atitude", disse o treinador italiano.

Em outro jogo já encerrado deste domingo, o Bologna empatou em 1 a 1 com a Udinese.

Por sua vez, a Lazio venceu de virada o Unione Venezia por 3 a 1, enquanto a Roma não saiu do 0 a 0 com o Cagliari.

No sábado, a Inter de Milão, atual campeã, ficou no empate em 2 a 2 com o Genoa.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Parma - Fiorentina 1 - 1

Genoa - Inter 2 - 2

Milan - Torino 2 - 2

Empoli - Monza 0 - 0

- Domingo:

Bologna - Udinese 1 - 1

Hellas Verona - Napoli 3 - 0

Lazio - Unione Venezia 3 - 1

Cagliari - Roma 0 - 0

- Segunda-feira:

(13h30) Lecce - Atalanta

(15h45) Juventus - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Hellas Verona 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Lazio 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Milan 1 1 0 1 0 2 2 0

. Genoa 1 1 0 1 0 2 2 0

. Inter 1 1 0 1 0 2 2 0

. Torino 1 1 0 1 0 2 2 0

7. Bologna 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Parma 1 1 0 1 0 1 1 0

. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Roma 1 1 0 1 0 0 0 0

. Cagliari 1 1 0 1 0 0 0 0

. Empoli 1 1 0 1 0 0 0 0

. Monza 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0

. Como 0 0 0 0 0 0 0 0

. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Unione Venezia 0 1 0 0 1 1 3 -2

20. Napoli 0 1 0 0 1 0 3 -3

jr/mfr/dr/cb

© Agence France-Presse