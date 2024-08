Maduro acusa opositora de ter 'pacto satânico' com Musk

CARACAS, 18 AGO (ANSA) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que a líder opositora Maria Corina Machado "tem um pacto satânico" com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX.

A declaração do mandatário, que reivindica vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho, aconteceu durante seu discurso público mais recente.

"Maria Corina Machado tem um pacto satânico com Elon Musk e a igreja satânica de Detroit. Compatriotas, estamos diante do diabo e não estou exagerando. La Sayona usa um estranho medalhão porque tem um pacto com a igreja satânica dos Estados Unidos. É por isso que digo que estamos enfrentando um Golias satânico", declarou o líder chavista.

Maduro acusa Musk de financiar "a violência que se desenrola no país", ao lado dos "Estados Unidos, dos narcotraficantes colombianos e da extrema direita global".

O CNE (Comitê Nacional Eleitoral), órgão ligado ao governo de Caracas, divulgou que Maduro venceu as eleições com 51,2% dos votos, mas a oposição e boa parte da comunidade internacional contestam a legitimidade da apuração.

Desde a reeleição, diversos protestos têm acontecido no país, com a prisão de muitos manifestantes da oposição.

"Depois de seis dias de repressão brutal, eles pensaram que iriam nos silenciar, nos deter ou nos assustar: vejam a resposta", disse Corina Machado diante da multidão que saiu às ruas no último sábado (17). (ANSA).