Lyon e Nice decepcionam e estreiam com derrota no Campeonato Francês

O Lyon, derrotado por 3 a 0 pelo Rennes, e o Nice, que perdeu por 2 a 1 para o Auxerre, foram das duas principais decepções da primeira rodada do Campeonato Francês, neste domingo (18).

Depois de ser o sexto na temporada passada, em campanha de recuperação pelo péssimo início de campeonato, o Lyon queria começar bem este ano, mas tomou um banho de água fria.

Benjamin Bourigeaud (19') e Amine Gouiri (21') encaminharam no primeiro tempo a vitória do Rennes, que marcou o terceiro e definitivo gol nos acréscimos, com Henrik Meister (90'+1).

O georgiano Georges Mikautadze, principal contratação do Lyon para a temporada, teve uma atuação apagada e inclusive perdeu um pênalti na segunda etapa. O experiente goleiro Steve Mandanda defendeu a cobrança.

Por sua vez, o Nice teve uma tarde para esquecer, derrotado por 2 a 1 pelo Auxerre com gol nos acréscimos de Lasso Coulibaly (90'+5).

Franck Haise, novo técnico do Nice, teve assim uma má estreia com a equipe. Como atenuante, teve que encarar a partida com vários desfalques importantes: Terem Moffi, Morgan Sanson, Jeremie Boga e Sofiane Diop.

Ex-time de Haise, o Lens venceu neste domingo o Angers por 1 a 0.

Nos outros jogos do dia, Montpellier e Strasbourg empataram em 1 a 1, enquanto Toulouse e Nantes ficaram no 0 a 0.

Grande favorito e atual campeão, o Paris Saint-Germain iniciou o campeonato com uma vitória por 4 a 1 sobre o Le Havre na sexta-feira.

O primeiro líder desta edição da Ligue 1, porém, é o rival histórico do PSG, o Olympique de Marselha, que no sábado venceu o Brest por 5-1, numa estreia perfeita do técnico Roberto De Zerbi.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Le Havre - PSG 1 - 4

- Sábado:

Brest - Olympique de Marselha 1 - 5

Reims - Lille 0 - 2

Monaco - Saint-Etienne 1 - 0

- Domingo:

Auxerre - Nice 2 - 1

Angers - Lens 0 - 1

Toulouse - Nantes 0 - 0

Montpellier - Strasbourg 1 - 1

Rennes - Lyon 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 5 1 4

2. PSG 3 1 1 0 0 4 1 3

3. Rennes 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Lille 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Auxerre 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Lens 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Monaco 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Strasbourg 1 1 0 1 0 1 1 0

9. Montpellier 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Nantes 1 1 0 1 0 0 0 0

. Toulouse 1 1 0 1 0 0 0 0

12. Nice 0 1 0 0 1 1 2 -1

13. Saint-Etienne 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Angers 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Reims 0 1 0 0 1 0 2 -2

16. Le Havre 0 1 0 0 1 1 4 -3

17. Lyon 0 1 0 0 1 0 3 -3

18. Brest 0 1 0 0 1 1 5 -4

