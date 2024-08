Lula diz que Silvio Santos teve 'medo de ser preso' pelo caso Panamericano

O presidente Lula afirmou neste domingo (18) que Silvio Santos o procurou com medo de ser preso após virem à tona fraudes no Banco Panamericano, o braço financeiro do Grupo Silvio Santos, em 2010. Segundo Lula, o episódio mostrou a "seriedade" de Silvio Santos.

Posso contar uma coisa para vocês da seriedade do Silvio Santos. Quando teve aquele golpe no Banco Panamericano, Silvio Santos me procurou, muito preocupado, eu era presidente. Ele estava com medo de ser preso, e eu disse: 'Silvio primeiro não há por que te prender, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, o Ministério da Fazenda, e vamos ver como a gente resolve o problema', e o problema foi resolvido.

E ele deu como garantia inclusive a televisão dele, coisa que muita gente não quer dar, o seu patrimônio, e ele deu.

Lula, em entrevista a jornalistas neste domingo

O que aconteceu

Lula relembrou o episódio durante após visitar a sala de situação que monitora aplicação do CNU. Presidente foi questionado pela imprensa sobre o apresentador, que morreu neste sábado, aos 93 anos, e citou o encontro ocorrido em 22 de setembro de 2010.

Caso foi investigado pelas autoridades. No final de 2010, o Banco Central apontou problema nas contas do Panamericano: um rombo de R$ 2,5 bilhões. Sem essa capitalização, a instituição, que tinha a Caixa Econômica como sócio, seria liquidada.

MPF denunciou ex-gestores do banco em mais de uma ocasião. Em 2012, o Ministério Público Federal em São Paulo apresentou uma denúncia 17 pessoas, sendo 14 ex-diretores do banco e 3 ex-funcionários da instituição, por gestão fraudulenta.

Em 2020 o Ministério Público Federal denunciou ex-presidente do Banco Central por operações do Panamericano. Ao todo, cinco pessoas que teriam permitido a operação que fez com que a Caixa Econômica adquirisse uma parte do Panamericano, em 2009, foram acusadas pelo MPF. Órgão aponta gestão fraudulenta da Caixa Participações para autorizar a entrada do banco estatal na instituição financeira de Silvio Santos, expondo o banco público a riscos desnecessários.

O próprio Silvio Santos, porém, nunca foi denunciado pelos problemas no Panamericano. Os casos denunciados pelo MPF aguardam um desfecho definitivo na Justiça.

O rombo no Panamericano foi coberto com dinheiro emprestado do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Este fundo funciona como um colchão de recursos administrados por um conjunto de bancos para cobrir perdas dos correntistas em caso de quebra de instituições financeiras. Em 2021, a Caixa vendeu sua participação no Panamericano e deixou o negócio.

Maior apresentador de TV

Lula exaltou Silvio em sua primeira aparição pública desde a morte dele. Presidente disse que tentou dissuadir o então apresentador de TV a tentar se lançar candidato a Presidência da República, em 1989 e argumentou que ele foi o melhor apresentador do país.

Presidente citou sua admiração pelo apresentador. Presidente afirmou que algumas pessoas não morrem, pois ficam na memória.

Naquele momento que Silvio Santos era candidato a presidente, eu fiz uma viagem com ele de avião de São Paulo para Brasília e tentei convencê-lo da não importância de ele participar do processo eleitoral. E porque eu dizia isso? Porque ele era um homem que inegavelmente foi o melhor apresentador deste país, o melhor homem de televisão.