Por que livro 'O Milagre da Manhã' faz sucesso? Veja o que diz quem já leu

O livro "O Milagre da Manhã: o Segredo para Transformar Sua Vida (Antes das 8 Horas)", de Hal Elrod, se tornou um best-seller, com mais de um milhão de exemplares vendidos só no Brasil. Mas por que essa obra faz tanto sucesso?

Se você tem curiosidade para entender sobre o quê esse livro fala, o Guia de Compras UOL apresenta as principais ideias abordadas a seguir. Também destacamos alguns comentários positivos e negativos de leitores.

Sobre o que fala o livro "O Milagre da Manhã"?

O título original em inglês é "The Miracle Morning" e a versão em português foi traduzida por Marcelo Schild. Da editora BestSeller, conta com 196 páginas.

No livro, o autor Hal Elrod aborda as vantagens de levantarmos cedo da cama e, a partir de uma mudança de hábitos, estabelecer uma rotina matinal capaz de desenvolver o nosso potencial.

A ideia do livro é de que essa rotina durante a manhã seria capaz de provocar melhorias na saúde, na felicidade, nos relacionamentos, na espiritualidade e nas finanças. Para isso, propõe ao leitor o desafio de trinta dias, que promete mais disciplina, clareza e desenvolvimento pessoal.

Além de escritor, o autor Hal Elrod é empreendedor e palestrante motivacional. Também é marido, pai e corredor de ultramaratonas.

Veja alguns trechos do livro destacados por leitores no Kindle:

Lembre-se sempre de que, onde você está, é resultado de quem você era, mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolher ser, a partir deste momento.

Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, você está moldando sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil, e não o que é certo.

O que diz quem já leu "O Milagre da Manhã"?

O título tem a nota média de 4,7 (do total de cinco) na Amazon. Veja algumas das mais de 32 mil avaliações de quem comprou.

Simplesmente incrível. Gostei muito da experiência que tive com esse livro e, com ele, pude desenvolver uma disciplina que jamais imaginei que teria. Com certeza, continuarei praticando tudo que aprendi com ele.

Maria Eduarda

Um livro simples e essencial. Todos deveriam ler esse livro. Hal Elrod me ensinou a ter o tempo ao meu favor, com disciplina e leveza.

Silvana Venancio

É um livro de autoajuda com um coach extremamente otimista de presente. Hal é o tipo de pessoa que não deixa você desanimar nunca e comemora até as mínimas vitórias. Você acaba se empolgando junto com ele. Fora que o livro não se resume a ele próprio. O autor criou um aplicativo (que eu baixei e recomendo) e ainda tem uma forte comunidade no Facebook para não deixar ninguém desistir. Às vezes, o autor é repetitivo (muito mesmo), mas a ideia é te fazer internalizar que você é capaz, que o que você quer está ao seu alcance. Fiquei meio cética no início, mas estou entrando na onda e vou continuar tentando obter o melhor que eu puder do livro.

Rosa Neri

Sou jovem, porém vivia uma vida desorganizada e não tirava tempo para pensar no meu motivo de acordar todos os dias. Segui as dicas do livro e adaptei para a minha rotina diária. Comecei a ter mais energia, acordar mais feliz, alcançar mais metas, estudar melhor, consegui um emprego e estou sempre melhorando. Releio sempre.

Pedro

Pontos de atenção

De outro modo, também há críticas à impressão do livro e a falhas gramaticais no texto da edição em português. Outros leitores reclamam que a leitura é cansativa e que repetidamente o autor convida quem lê a visitar o seu site.

Qualquer ser humano do planeta deveria ler esse livro, ensinado nas escolas e faculdades. Mas há um porém: a qualidade da editora é ruim, as fontes das letras chegam a quase borrar na impressão e a tradução não é das melhores, até concordâncias de português soam estranhas.

Murilo Pimentel

Leitura cansativa. Embora tenha algumas dicas úteis para o dia a dia, achei a leitura cansativa. O autor convida o leitor, a todo momento, a visitar o site. O livro contém muitos depoimentos de pessoas pra tentar convencer o leitor que o milagre da manhã funciona. Sem falar que é muita utopia da parte do autor afirmar que o milagre da manhã funciona pra todo mundo, sendo que não existe método infalível.

Weslley Rick

A ideia é boa, mas a escrita do livro, não. Acho que o conteúdo do livro é muito raso e que o autor tem um escrita de muito automarketing, como se quisesse vender o livro mesmo depois de você já tê-lo comprado. Tem um papo muito "coach" cansado, uma insistência de que esse é o único modo de mudar a sua vida. É uma perspectiva muito limitada e generalizada que te faz se sentir até meio ignorante. O autor tem uma escrita confusa, onde ele apresenta uma ideia, mas sempre diz que vai desenrola-la somente nos próximos capítulos. Parece uma estratégia para aumentar o número de páginas mais do que para te ensinar mesmo o que ele quer passar. Num todo, a experiência da leitura do livro não é lá grande coisa, não está bem escrito, mas o conteúdo e a técnica que compõe o "milagre da manhã" ainda fez a minha compra valer a pena e tem me ajudado bastante a criar uma rotina matutina mais saudável e tranquila.

Karol

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.