Iraque convoca encarregado de negócios do Reino Unido por comentários de embaixador, diz agência estatal

DUBAI (Reuters) - O Iraque convocou o encarregado de negócios britânico por causa de comentários feitos pelo embaixador britânico no Iraque, Stephen Hitchen, sobre questões políticas e de segurança do país, informou a agência de notícias estatal do país neste domingo.

Os comentários do embaixador refletem "uma imagem sombria do Iraque, seu governo e componentes", acrescentou.

(Reportagem de Claude Tanios)