Incêndio destrói fachada de prédio abandonado no centro de BH

Um incêndio destrui toda a fachada de um prédio comercial na avenida dos Andradas, no centro de Belo Horizonte (MG), na madrugada deste domingo (18).

O que aconteceu

Fogo teve início por vota das 5h e foi controlado cerca de uma hora depois pelos bombeiros. As chamas consumiram toda a fachada de vidro do edifício e provocaram danos principalmente na estrutura externa.

O prédio está abandonado e não houve feridos. Por precaução, moradores de um imóvel que fica ao lado tiveram que deixar seus apartamentos..

A suspeita inicial é que o incêndio teve início em um colchão que estava colocado na entrada do prédio. O objeto teria sido deixado no local por uma pessoa em situação de rua, segundo os Bombeiros.

Defesa Civil foi acionada e esteve no local para avaliar os danos provocados na estrutura do edifício. Peritos da Polícia Civil também foram acionados e colheram evidências para determinar as circunstâncias do incêndio e averiguar se as chamas foram provocadas acidentalmente ou de forma intencional.