Etanol perde terreno, mas segue valendo mais a pena que gasolina no Brasil

O preço médio da gasolina melhorou em comparação com o etanol em um novo levantamento da empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log, em pesquisa fornecida com exclusividade ao UOL Carros. Em 15 estados brasileiros o etanol é mais competitivo, enquanto que em 12 a gasolina vence.

O Amapá, onde até a última quinzena o etanol era mais vantajoso, neste momento tem para o consumidor a gasolina como o melhor combustível.

"Apesar de aumentar 2,16% na primeira quinzena de agosto ante o acumulado de julho, fechando à média de R$ 4,25, o etanol, quando comparado à gasolina, continua ganhando em competitividade, com mais estados tendo-o como economicamente mais vantajoso para abastecimento, mesmo cenário registrado no mês anterior", disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

"Como reflexo do último reajuste anunciado pela Petrobras no início de julho, a gasolina também ficou mais cara para os motoristas brasileiros neste início de agosto. O combustível foi encontrado à média de R$ 6,29 nos postos de abastecimento do País, após um aumento de 1,62%. O cenário de alta foi registrado em todas as regiões e na maioria dos Estados".

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,19

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,88

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,93

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,73

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,43

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,37

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,09

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,12

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,04

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,20

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,24

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,21

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,49

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,08

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,82

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,04

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,05

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,74

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,19

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,61

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,97

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,28

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,67

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,98

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,66

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,93

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,35

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,67

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,06

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,82

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,58

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,15

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,17

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,61

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

* Preços médios relativos a agosto de 2024

