'Enem dos concursos': mais de 2 milhões fazem prova do CNU neste domingo

As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado), o "Enem dos concursos", acontecem neste domingo (18) em 228 municípios de todos os estados do Brasil. Cerca de 2,1 milhões de candidatos vão concorrer a pouco mais de 6.600 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil.

O que acontece agora

Portões fecharam às 8h30, e provas começaram às 9h. Neste primeiro turno, os candidatos têm até 11h30 (horário de Brasília) para terminar, podendo deixar os locais de prova a partir das 11h. À tarde, os portões ficam abertos das 13h às 14h, e as provas recomeçam às 14h30. O prazo para finalizar a prova acaba às 17h30, mas os participantes podem sair a partir das 16h30.

Devido ao fuso, horários podem ser diferentes em algumas cidades. A abertura dos portões para candidatos do Acre, Tabatinga (AM) e região do Alto Solimões (AM) aconteceu duas horas mais cedo, às 5h30. As provas começaram às 7h. Nas demais cidades do Amazonas e nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, os portões abriram às 6h30, com início das provas às 8h.

Candidatos não podem entrar após o fechamento dos portões. A recomendação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) é que os participantes cheguem ao local das provas com, pelo menos, duas horas de antecedência para o início de cada turno.

Entrega das provas do CNU foi 100% feita pelos Correios. Segundo o governo, foram 20 mil malotes entregues em duas horas, totalizando 170 toneladas. Para que todas as provas chegassem ao destino final, a estatal percorreu mais de 153 mil quilômetros. "O desafio logístico foi enorme, mas pudemos contar com o apoio fundamental de uma empresa pública", disse a ministra da Gestão Esther Dweck.

Participantes precisam levar um documento original com foto. Pode ser o RG ou a CNH, por exemplo. Cópias, mesmo autenticadas, não serão aceitas.

Provas serão diferentes a depender do nível de escolaridade. Pela manhã, os candidatos de vagas que exigem nível superior responderão a 20 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma pergunta dissertativa de conhecimento específico. Os candidatos às vagas de nível médio e técnico terão que produzir uma redação e 20 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais.

À tarde, candidatos responderão a questões de múltipla escolha. Serão 50 perguntas de conhecimentos específicos para os inscritos nas vagas de nível superior, dez a mais do que os candidatos às vagas de nível médio, que responderão a 40.

