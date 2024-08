Em cerimônia judaica, corpo de Silvio Santos é enterrado em SP

SÃO PAULO, 18 AGO (ANSA) - Em uma cerimônia judaica reservada para amigos e familiares, o corpo do apresentador e empresário Silvio Santos foi enterrado neste domingo (18) no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

Um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos faleceu no último sábado (17), aos 93 anos, em função de uma "broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)".

Embora a breve cerimônia tenha sido fechada ao público, diversos fãs do apresentador foram até o cemitério para prestar homenagens.

Uma nota divulgada pela família explicou que Silvio Santos não queria um velório aberto ao público para "ser lembrado com a alegria com que ele viveu". (ANSA).

