A tia se revoltou! Casório exclui parentes e vira barraco: 'Odeia todos'

Lara Cristina de Paula Silva, de 29 anos, e Miguel Henrique, de 24, se casaram no dia 10, em Goiânia. E o final de semana de festa terminou com uma grande briga em família: parentes da noiva que não foram convidados para a cerimônia demonstraram a insatisfação em áudios que chegaram a Lara —todos disponíveis nos vídeos abaixo.

"Família, vocês estão sabendo que a Lara Cristina casou? Não convidou ninguém da família. Acabei de ver no Instagram dela", diz uma voz feminina, atribuída a uma tia da noiva.

Foi decepção, né? Casar e não convidar ninguém da família.

O casal conta que priorizou convites a quem significasse algo em sua história. Juntos há três anos, a agente de call center e o cozinheiro noivaram em 2022 e planejavam a cerimônia desde então. O casamento com festa era um desejo de Miguel, que Lara quis realizar —para ela, bastava firmar o compromisso no cartório.

A proposta do nosso casamento sempre foi ter pessoas que fazem parte da nossa vida, que são importantes para nós como um casal. Não fazia sentido chamar quem não está sempre ao nosso lado, tanto parentes maternos, quanto paternos.

Lara e Miguel Imagem: Arquivo pessoal

Familiares próximos foram chamados. A família não foi banida do casamento: apenas foram priorizados parentes com afinidade, diz ela. Além dos pais, irmão e avó, alguns primos e tias de Lara foram ao casamento. O mesmo movimento partiu do noivo —os pais dele não conseguiram ir à celebração devido à distância e a um problema de saúde da mãe.

Parentes "excluídos" da festa disseram em áudios que quem "casa escondido não pode postar nada". O desabafo foi feito no dia seguinte ao casamento no grupo da família, do qual Lara não participa, mas outros familiares repassaram os áudios a ela.

Maior festança, nem comentou pra ninguém. Pra casar escondido não tinha que postar nada não, tinha que ser em segredo, porque todo mundo é amigo nas redes sociais.

Mulher desdenhou do casamento e disse que Lara odiava a família. "Ela [Lara] não gosta de ninguém da nossa família, de ninguém. Ela odeia todo mundo. Não sei qual é o motivo, mas ela odeia", diz o áudio, disponível no vídeo abaixo.

Eu também não queria ir naquele casamento, não. O que que eu queria fazer num 'trem' daquele lá? Eu apenas comentei. Se tivesse me convidado, eu não tinha ido. Eu que não queria ir naquela merd*.

Lara achou a situação engraçada. "Comecei a rir, porque não esperava por isso, principalmente pelo tom que foi falado no áudio."

História viralizou nas redes sociais. Ela decidiu postar os áudios, já que tem o hábito de compartilhar momentos da sua vida. Só não esperava o sucesso: o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações quando ela acordou, no dia seguinte. "Eu postei pensando que nem daria em nada, como tudo que eu sempre postava", conta ao UOL.

Casal estava noivo desde 2022 Imagem: Arquivo pessoal

A noiva disse não ter ficado chateada, mas brava. Ela não gostou das ofensas ao marido, que não tem intimidade com os seus parentes. "Nunca trocaram uma palavra com ele, viram apenas duas vezes em velórios que fomos. Isso me deixou revoltadíssima."

Ela entrou no grupo da família para explicar a situação. Lara pediu para ser adicionada, pois queria "esclarecer coisas que estavam sendo aumentadas". E diz que não se arrepende "nem um pouco" das ausências, mesmo com a briga.